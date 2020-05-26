Товарооборот в €1 млрд. Италия рассчитывает расширить торговые отношения с Беларусью

Сейчас по статистике итальянской стороны, эта цифра составляет около €800 млн

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди заявил, что его страна рассчитывает на товарооборот с Беларусью в 1 млрд евро. Это произошло сегодня во время онлайн-конференции в Национальном пресс-центре, посвященной белорусско-итальянскому сотрудничеству, передает БЕЛТА.

«Сегодня это около €800 млн, но мы уже поставили задачу довести это число до €1 млрд. Не могу предположить, сможем ли мы из-за коронавируса достичь этой цифры в текущем году, но будем к этому стремиться» – заявил посол.

Основной акцент в торговле на производство оборудования, строительство, медицинскую сферу, а также зеленую экономику, чтобы производить чистую энергию и жить в экологичных условиях, добавил он. Именно зеленой экономике будет посвящен 4-й белорусско-итальянский бизнес-форум, который пройдёт в Минске в октябре.

Марио Бальди высоко оценил белорусско-итальянские отношения. Он поблагодарил белорусов за поддержку и солидарность в сложное для Италии время пандемии коронавируса.

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Эта дата пока не точная, она обсуждается (подробности).