2020-05-26T20:40:59+03:00
Общество
КП Беларусь

«Поток пожертвований резко сократился из-за коронавируса!»: Белорусскому детскому хоспису нужна помощь

Под опекой детского хосписа находится 404 семьи
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Белорусский детский хоспис помогает семьям, в которых воспитывается ребенок с тяжелым диагнозом. Фото: hospice.byБелорусский детский хоспис помогает семьям, в которых воспитывается ребенок с тяжелым диагнозом. Фото: hospice.by
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- Сейчас все силы брошены на борьбу с коронавирусом, и к нам сократился поток пожертвований. А наш хоспис работает только на пожертвования, - рассказала "Комсомолке" креативный менеджер социальных проектов Белорусского детского хосписа Юлия Барт.

Под опекой детского хосписа хосписа находится 404 семьи. И им регулярно требуется помощь и внимание специалистов, которые облегчают жизнь тяжелобольного ребенка.

Помочь детскому хоспису и поддержать семью, где воспитывается ребенок с тяжелым диагнозом, можно единоразово. А можно подписаться на регулярные пожертвования, оформив ее на сайте организации. Каждый сам выбирает, какая сумма будет у него ежемесячно списываться с его банковской карты. Например, 5 рублей или 20.

- На данный момент подписку оформили 240 человек, но этого недостаточно, чтобы помочь всем нуждающимся, - говорит Юлия Барт. - Кроме того, каждый год подопечные Белорусского детского хосписа ездят в детский лагерь. Но чтобы открыть его, нужны средства, которых нам не хватает. Этот лагерь единственная возможность нашим подопечным выехать из дома. Все же мы надеемся, что в июле и августе дети попадут в лагерь.

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«Поток пожертвований резко сократился из-за коронавируса!»: Белорусскому детскому хоспису нужна помощь
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