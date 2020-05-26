У Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании после коронавируса ухудшилось зрение

Борис Джонсон склонен думать, что проблема зрения у него связана с коронавирусом. Фото: REUTERS

Сам он также полагает, что это последствия болезни

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Журналистам он рассказал, что никогда не носил очки, и впервые за годы вынужден это делать. Также он склонен думать, что проблема зрения у него связана с коронавирусом, пишет источник.

Напомним, что сайт kp.ru уже писал об этом событии. 27 марта британский премьер сообщил, что у него обнаружен коронавирус, поэтому он перешел в режим самоизоляции и работает из дома, а 5 апреля ему стало хуже, и Бориса Джонсона экстренно госпитализировали. Он находился в очень тяжелом состоянии, поэтому высокопоставленного пациента поместили в отделение интенсивной терапии, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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