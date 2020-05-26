Минчанин на угнанном грузовике повредил 12 машин

Машина оказалась открытой, да ещё и с ключами зажигания на водительском сидении Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Он был задержан столичными оперативниками

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11 мая на пульт столичным милиционерам поступило сообщение. На улице М. Лынькова, в одном из дворов, кто-то на грузовом автомобиле Iveco протаранил 12 мирно стоящих легковушек. С места преступления он скрылся, сообщает телеграм-канал МВД.

Оперативниками было выяснено, что во всём виноват 19-летний минчанин. Ночью с 10 на 11 мая гонщик изрядно приняв спиртного, идя домой, увидел одиноко стоящий грузовик. Машина оказалась открытой, да ещё и с ключами зажигания на водительском сидении. Ну, тут уж сама судьба соблаговолит на катание. Он сел и поехал. По пути зацепил 12 машин стоящих в разных дворах Фрунзенского района.

Сейчас он задержан. К уголовной ответственности ранее не привлекался.

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