2020-05-26T21:46:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Японская вакцина против коронавируса прошла успешные испытания на животных

В июле планируют начать её клинические исследования
Сергей Диндиков
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Сейчас по миру испытывают как минимум 10 вакцин от Covid-19Сейчас по миру испытывают как минимум 10 вакцин от Covid-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Японская компания AnGes вместе с Осакским университетом разработали новую вакцину от Covid-19. Её уже испытали на животных, результат оказался успешным, сообщает источник.

В результате инъекций у подопытных животных начали вырабатываться необходимые антитела. Начать её клинические исследования планируется в июле. В них будут принимать участие десятки человек. После результатов в сентябре компания рассчитывает начать полномасштабные испытания. В конце года получить разрешение на её производство от Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Сейчас по миру испытывают как минимум 10 вакцин от Covid-19. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, хочет предложить создать международную группу по управлению патентами на потенциальные вакцины от коронавируса. На саммите Большой семёрки, который может состояться в июне в США, он намерен также предложить создать международный орган по управлению патентами на потенциальные вакцины от коронавируса. Главная цель этой инициативы – обеспечение стабильных поставок в развивающиеся страны.

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