Таможенный комитет: Никакого особого отношения к российским дальнобойщикам нет. Если нарушают наказываем

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Российские дальнобойщики пожаловались в Минтранс России, а те в свою очередь написали письмо в Минтранс Беларуси из-за избыточных требований и ограничений, налагаемых на российских автоперевозчиков при транзите по территории Республики Беларусь. Соседские дальнобойщики жалуются, что новые требования просто не реально выполнить. Времени на транзит дают мало, стоянки для отдыха питания в ограниченных местах и тоже по времени. Иногда даже не успеваешь пройти таможню за отведённый отрезок времени. Белорусские таможенники в свою очередь дают следующий ответ:

1. С момента вступления в силу Постановления Совета Министров № 171 таможенными органами выявлено 2196 фактов нарушений правил осуществления транзитных перевозок по Беларуси. К ответственности за это время привлечены водители фирм-перевозчиков Литвы, Латвии, Польши, Российской Федерации и Беларуси.

Если говорить о гражданах Российской Федерации, то их лишь 116 человек, при этом эти водители осуществили за это время перевозки для 217 фирм.

В целом, основная часть нарушений, а это порядка 54%, заключается в несоблюдении установленных маршрутов следования и мест для стоянок и отдыха, в 43% случаев – нарушаются сроки транзита, а в 3% - нарушения, касаются не соблюдения и тех и тех установленных правил.

2. Выделяемое время на осуществление транзита по территории Беларуси ровно сутки – на самом деле достаточно редкое явление. Перевозчикам на сквозной транзит по факту выделяется от 25 до 47 часов. То есть если транзит открыт в час ночи одного дня, отсчет представленных на перемещение суток начнется только в 00.00. следующего дня и фактически у водителя 47 часов. И такого времени более чем достаточно для сквозного транзита в третьи страны, а тем более для белорусско-российского участка границы. К слову, по информационным базам таможенных органов мы видим, что в среднем перевозчику вполне достаточно 16 часов для транзитирования по Беларуси с соблюдением обычного скоростного режима.

Как следствие, 94,5 % в среднем затрачивают до 24 часов.

Также в отношении товаров, которые следуют в Россию и расстояние до которых до тысячи км от внешней границы ЕАЭС в Беларуси, срок доставки увеличивается до двух суток, а если таможня назначения удалена еще больше, то срок доставки пропорционально увеличивается на сутки за каждые 300 км.

Учитываются и возможные случаи возникновения во время перевозки форс-мажора и (или) аварии, поломки транспортного средства, когда перевозчик имеет законное право обратиться в таможенный орган для продления установленного срока транзита.

Такие подходы не противоречат нормам таможенного законодательства Евразийского экономического союза.

3. При условии обоснованных причин нарушения сроков выезда за пределы Республики Беларусь, к водителям не применяется административное взыскание, а, наоборот, еще и продлевается срок доставки товаров. Здесь учитывается наличие очереди из транспортных средств до въезда в пункт пропуска, а также, в случае наличия в пункте пропуска системы электронной очереди, принимается во внимание время регистрации автомобилей в данной системе и длительность нахождения в зоне ожидания.

При возникновении таких обстоятельств водители обращаются в республиканский пункт таможенного оформления для продления установленного срока таможенного транзита. При этом изучаются все обстоятельства, в том числе были ли отклонения от установленного маршрута, внеплановые и вне установленных мест остановки для отдыха.

В 111 выявленных таможенными органами случаях нарушения сроков транзита, административные взыскания к водителям не применялись с учетом наличия обоснованных причин, указанных выше.

Изучая обстоятельства нарушений, мы видим, что нарушают как раз те водители, которые умышленно отклоняются от маршрута в личных целях, а для остальных водителей данного времени достаточно, что ранее уже не раз подтверждали в СМИ и представители крупных фирм-перевозчиков.

4. И только в 79 случаях пришлось применить к фирмам-перевозчикам для осуществления последующих транзитных перевозок такую меру как таможенное сопровождение, 21 из которых – в отношении российских фирм-перевозчиков. А это менее 27% от общего числа. И применялось оно только к тем перевозчиком, водители которых нарушили нормы Постановления № 171 два и более раз.

Большой процент от нарушивших нормы постановления, — это поляки, литовцы, латвийцы, немалое количество и белорусов.

Поэтому об особом подходе к гражданам Российской Федерации говорить в данном случае совсем неуместно, как и в целом о необъективном привлечении к ответственности российских водителей. Подходы ко всем нарушителям белорусского законодательства одинаковые.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Времени на транзит не хватает тем, кто пытается использовать его на создание незаконных схем

Так, на днях белорусские таможенники в Орше остановили движение двух транспортных средств, принадлежащих российским фирмам-перевозчикам и направляющихся в Россию. Как выяснилось при дальнейшей проверке, на данные грузовики были подделаны технические паспорта и регистрационные знаки, которые были полностью идентичны законно въехавшим в Беларусь ранее российским транспортным средствам с партиями мебели и картона, которым был открыт транзит и которые в это время перемещались по территории Беларуси. Получается, российские фирмы сделали автомобили-клоны с целью незаконного перемещения в Россию партий санкционных товаров - яблок.

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