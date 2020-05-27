Блогер Тихановский провел очередной избирательный пикет в Барановичах

Пикет Тихановского по сбору подписей прошел в Барановичах. Фото: intex-press.by

На центральной площади города выстроилась очередь, чтобы оставить подпись за Светлану Тихановскую

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Вечером 26 мая Тихановский провел очередной пикет. На этот раз в Барановичах. На центральной улице города выстроилась очередь из людей.

Жители города о проведении пикета узнали из социальных сетей. Многие из них признались, что пришли просто послушать стрим Тихановского и сфотографироваться с ним.

Тихановский признался, что в инициативной группе его супруги зарегистрировано мало людей. Но он уверен, что благодаря пикетам, удастся собрать нужное количество подписей.

Свой следующий пикет блогер пообещал провести в субботу 30 мая в Гродно.

Напомним, что 25 мая подобный пикет прошел в Слуцке. А 24 мая подписи собирали в Минске на площади у Комаровского рынка.

Сбор подписей за предполагаемых кандидатов стартовал в Беларуси 21 мая.

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