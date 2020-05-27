2020-05-27T08:42:58+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Минздрав: «В Брестской области заболеваемость коронавирусом идет на спад, а по Гомельской есть вопросы»

Первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич оценил ситуацию с COVID-19 в регионах
ИННА КОРСАК
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Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в областях Беларуси. Фото: belta.byМинздрав оценил ситуацию с коронавирусом в областях Беларуси. Фото: belta.by
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На встрече с журналистами, которая прошла 26 мая, Дмитрий Пиневич отметил, что в Брестской области число заболевших коронавирусом уменьшается.

«Во всех крупных городах Бреста и Брестской области наблюдался рост заболеваемости коронавирусом, но она уже идет на спад. По Гомельской области есть некоторые вопросы, но 27 мая я намерен туда поехать», - рассказал Пиневич.

Он также подчеркнул, что в Витебской области учреждения здравоохранения, которые работали с инфицированными COVID-19, начали постепенно возвращаться к своему привычному режиму работы. Относительно спокойная обстановка наблюдается и в Могилевской области.

Дмитрий Пиневич отметил, что Минздрав держит ситуацию в областях под контролем.

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