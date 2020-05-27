Минздрав: «В Брестской области заболеваемость коронавирусом идет на спад, а по Гомельской есть вопросы»

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в областях Беларуси. Фото: belta.by

Первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич оценил ситуацию с COVID-19 в регионах

Изменить размер текста: A A

На встрече с журналистами, которая прошла 26 мая, Дмитрий Пиневич отметил, что в Брестской области число заболевших коронавирусом уменьшается.

«Во всех крупных городах Бреста и Брестской области наблюдался рост заболеваемости коронавирусом, но она уже идет на спад. По Гомельской области есть некоторые вопросы, но 27 мая я намерен туда поехать», - рассказал Пиневич.

Он также подчеркнул, что в Витебской области учреждения здравоохранения, которые работали с инфицированными COVID-19, начали постепенно возвращаться к своему привычному режиму работы. Относительно спокойная обстановка наблюдается и в Могилевской области.

Дмитрий Пиневич отметил, что Минздрав держит ситуацию в областях под контролем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 мая 2020 года: еще 4 человека умерли от коронавируса и еще у 915 диагностирован COVID-19.

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 мая 2020 года. (подробности)

На БелАЭС в Островце зафиксировано около 100 случаев заражения коронавирусом.

Среди заразившихся не только российские сотрудники, но и белорусские [видео]. (подробности)