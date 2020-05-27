Опасная игра: ребенок в Полоцком районе пострадал от взрыва петарды и был госпитализирован

Ребенок взорвал петарду и был госпитализирован. Фото: Телеграм-канал СК

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Как сообщили в Следственном комитете Беларуси, в Полоцке от взрыва петарды пострадал 11-летний ребенок. Вместе со своими родителями он отдыхал на даче 24 мая.

«Удалось установить, что мальчик нашел опасный предмет на чердаке. Чуть позже он решил взорвать петарду на улице. Из-за полученных травм ребенку понадобилась госпитализация», - пояснили в СК.

Специалисты опросили родителей, осмотрели место произошедшего. Удалось обнаружить клочки бумаги. Скорее всего, это оболочка от петарды.

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