2020-05-27T08:59:12+03:00
Общество
КП Беларусь

В Пинске задержали серийного вора, который по ночам залезал в недостроенные дома

За несколько недель он совершил пять краж
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Вор мог забраться в недостроенный дом через окно. Фото: sudexpert.gov.byВор мог забраться в недостроенный дом через окно. Фото: sudexpert.gov.by
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В Пинскую милицию стали поступать заявления от владельцев недостроенных домов о том, что к ним кто-то влез и похитил имущество. Например, один мужчина заявил, что со стройки пропали рюкзак, плоскогубцы, отвертки и десять дифференциальных автоматов.

Кражи объединяло то, что все они были совершены в течение последних нескольких недель ночью.

Милиция вышла на след вора. Как сообщает старший инспектор отдела информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома Александра Захарова, подозреваемым стал 37-летний пинчанин. Раньше он был судим за кражи. Оказалось, и в этот раз он промышлял тем же - ночами он обчищал строящиеся дома, а днем все то, чем он там разжился, продавал с рук.

Часть похищенного воришка возвратил владельцам.

В милиции напоминают, что хозяевам стоит внимательнее относиться к охране своего имущества - не пренебрегать замками и даже решетками на окнах. Также граждан призывают не покупать с рук разные инструменты, оборудование - есть вероятность, что оно было украдено и в последующем будет изъято.

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