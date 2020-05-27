В Могилевской области при пожаре погибла 72-летняя женщина
В Могилевском областном управлении МЧС РБ рассказали, что 26 мая днем произошло возгорание в одном из частных домов города Славгород. В результате пожара погибла 72-летняя пенсионерка.
Огонь повредил покрытие и имущество в веранде, были закопчены стены.
Специалисты осмотрели место возгорания и устанавливают причины случившегося.
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