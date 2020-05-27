В Могилевской области при пожаре погибла 72-летняя женщина

При пожаре в Славгороде погибла 72-летняя женщина. Фото: pixabay.com

Возгорание произошло 26 мая в частном доме в городе Славгород

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В Могилевском областном управлении МЧС РБ рассказали, что 26 мая днем произошло возгорание в одном из частных домов города Славгород. В результате пожара погибла 72-летняя пенсионерка.

Огонь повредил покрытие и имущество в веранде, были закопчены стены.

Специалисты осмотрели место возгорания и устанавливают причины случившегося.

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