В Бресте проведут электронную ярмарку вакансий для медиков - недостает более 260 кадров

Вакансии для медработников будут опубликованы только во время ярмарки. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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В электронной ярмарке вакансий 28 мая в Бресте примут участие 13 медицинских учреждений города. У них есть около 260 вакансий для медработников.

В Бресте есть вакансии для врачей-специалистов по узким профилям и врачей общей практики, а также для стоматологов, медсестер, фельдшеров-лаборантов, массажистов. В поликлиники и больницы города требуются санитарки, уборщики помещений, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

С вакансиями можно ознакомиться на сайте e-vacancy.by. В назначенный день с 10 до 13 часов будут работать онлайн-консультанты из кадровых служб. Задать вопросы по поводу будущей работы или провести собеседование можно будет здесь же в онлайн-чате.