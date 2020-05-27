КП Беларусь
В Бресте проведут электронную ярмарку вакансий для медиков - недостает более 260 кадров
Нужны медсестры, стоматологи, врачи общей практики, фельдшеры-лаборанты, а также неквалифицированные работники
Вакансии для медработников будут опубликованы только во время ярмарки.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:
В электронной ярмарке вакансий 28 мая в Бресте примут участие 13 медицинских учреждений города. У них есть около 260 вакансий для медработников.
В Бресте есть вакансии для врачей-специалистов по узким профилям и врачей общей практики, а также для стоматологов, медсестер, фельдшеров-лаборантов, массажистов. В поликлиники и больницы города требуются санитарки, уборщики помещений, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
С вакансиями можно ознакомиться на сайте e-vacancy.by. В назначенный день с 10 до 13 часов будут работать онлайн-консультанты из кадровых служб. Задать вопросы по поводу будущей работы или провести собеседование можно будет здесь же в онлайн-чате.