2020-05-27T09:31:59+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте проведут электронную ярмарку вакансий для медиков - недостает более 260 кадров

Нужны медсестры, стоматологи, врачи общей практики, фельдшеры-лаборанты, а также неквалифицированные работники
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Вакансии для медработников будут опубликованы только во время ярмарки.Вакансии для медработников будут опубликованы только во время ярмарки.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

В электронной ярмарке вакансий 28 мая в Бресте примут участие 13 медицинских учреждений города. У них есть около 260 вакансий для медработников.

В Бресте есть вакансии для врачей-специалистов по узким профилям и врачей общей практики, а также для стоматологов, медсестер, фельдшеров-лаборантов, массажистов. В поликлиники и больницы города требуются санитарки, уборщики помещений, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

С вакансиями можно ознакомиться на сайте e-vacancy.by. В назначенный день с 10 до 13 часов будут работать онлайн-консультанты из кадровых служб. Задать вопросы по поводу будущей работы или провести собеседование можно будет здесь же в онлайн-чате.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Реконструкции обороны Брестской крепости на рассвете 22 июня в этом году не будет
Водитель BMW в Гродно не справился с управлением, вылетел с кольцевой развязки и лег на газон
В Ивацевичском районе прокуратура на 5 лет подвинула сирот в очереди на жилье
Женщина на восьмом месяце беременности провела 11 дней на ИВЛ и родила здоровую девочку
В Бресте проведут электронную ярмарку вакансий для медиков - недостает более 260 кадров
В Могилевской области при пожаре погибла 72-летняя женщина
В Пинске задержали серийного вора, который по ночам залезал в недостроенные дома
Опасная игра: ребенок в Полоцком районе пострадал от взрыва петарды и был госпитализирован
Минздрав: «В Брестской области заболеваемость коронавирусом идет на спад, а по Гомельской есть вопросы»
Блогер Тихановский провел очередной избирательный пикет в Барановичах
Таможенный комитет: Никакого особого отношения к российским дальнобойщикам нет. Если нарушают - наказываем
Таможенный комитет: Никакого особого отношения к российским дальнобойщикам нет. Если нарушают наказываем
Японская вакцина против коронавируса прошла успешные испытания на животных
Минчанин на угнанном грузовике повредил 12 машин
«Поток пожертвований резко сократился из-за коронавируса!»: Белорусскому детскому хоспису нужна помощь
У Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании, после коронавируса ухудшилось зрение
Товарооборот в €1 млрд. Италия рассчитывает расширить торговые отношения с Беларусью
В Ошмянах под машину попал 4-летний ребенок
Могилевчанин просил деньги в долг на развитие бизнеса, а сам тратил их в казино
Уже с 1 июня готовим тазики: в Минске не стали дальше откладывать отключение горячей воды из-за коронавируса
Погода 27 мая в Беларуси: почти лето, до 23 градусов тепла и сильный ветер
Минэнерго опроверг информацию о 100 инфицированных коронавирусом на БелАЭС: заболевшие есть, но меньше
После дождичка: Могилевчане насобирали майских подберезовиков прямо в городской черте
Триллер в Столбцах: девушке укололи психотроп и изнасиловали, а когда в квартиру приехала милиция – на них напали