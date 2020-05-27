2020-05-27T10:24:38+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Женщина на восьмом месяце беременности провела 11 дней на ИВЛ и родила здоровую девочку

У многодетной мамы Анастасии Ломпик на восьмом месяце беременности ухудшилось состояние. Причина - коронавирус
ИННА КОРСАК
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На восьмом месяце беременности женщина провела 11 дней на ИВЛ и родила девочку. Фото: Телеграм-канал МинздраваНа восьмом месяце беременности женщина провела 11 дней на ИВЛ и родила девочку. Фото: Телеграм-канал Минздрава
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В официальном телеграм-канале Минздрава рассказали, что беременная минчанка провела 11 дней на ИВЛ и родила девочку.

Состояние Анастасия Ломпик на восьмом месяце беременности резко ухудшилось. В 6-й клинической больнице Минска врачи провели девушке обследование и диагностировали пневмонию с подтвержденным COVID-19.

«После госпитализации мы заметили, что у девушки усилились проблемы с дыханием. Вместе с коллегами приняли оперативное решение о проведении операции кесарева сечения, чтобы спасти ребенка. Отделение интенсивной терапии боролось за жизнь Анастасии. Девушка провела 24 дня в реанимации: 11 из них на ИВЛ», - отметила заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи 6-й клинической больницы Минска Ирина Борис.

Многодетная мама чувствует себя хорошо и уже понемногу начинает заниматься гимнастикой. Врачи 25 мая перевели ее из отделения реанимации.

«Большое спасибо врачам! Благодаря их помощи у меня все хорошо и я родила здоровую девочку. С нетерпением жду встречи со своим мужем и сыновьями», - рассказала Анастасия.

Впереди у многодетной мамы период восстановления.

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