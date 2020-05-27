2020-05-27T10:49:31+03:00
Общество
КП Беларусь

В Ивацевичском районе прокуратура на 5 лет подвинула сирот в очереди на жилье

Была неправильно установлена дата постановки их на учет как нуждающихся в улучшении жилищных условий
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Прокуратура проверила, как выполняется законодательство о соцзащите сирот.Прокуратура проверила, как выполняется законодательство о соцзащите сирот.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В Коссово Ивацевичского района в 2015 году на учет как нуждающихся в улучшении жилищных условий горисполком принял двоих несовершеннолетних сирот. И, как теперь выяснила прокуратура, дату постановки на учет определили неверно. Детей должны были принять со дня, когда им придали статус оставшихся без попечения родителей, то есть в апреле 2010 года. А их поставили в очередь на жилье, когда опекун подал заявление - только в ноябре 2015-го.

- После рассмотрения протеста прокурора Ивацевичского района Игоря Колбика в решение Коссовского горисполкома внесены изменения: дата принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий изменена на более раннюю, - комментируют в прокуратуре Брестской области.

Еще двоим детям-сиротам, переданным на воспитание в замещающие семьи, дату постановки на учет скорректировали на год.

В прокуратуре уточняют, что проверка законности подобных решений в сфере социальной защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, будет продолжаться.

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