Водитель BMW в Гродно не справился с управлением, вылетел с кольцевой развязки и лег на газон

Водитель в Гродно не справился с управлением и автомобиль вылетел на газон. Фото: newgrodno.by

На кольцевой развязке машину занесло. Водитель не пострадал

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Вечером 26 мая водитель BMW в Гродно не справился с управлением и с кольцевой развязки вылетел на газон. Мужчина не пострадал.

У автомобиля сильные повреждения. Он лег на газон днищем, а колеса вывернулись в разные стороны.

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства.

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