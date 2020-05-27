Водитель BMW в Гродно не справился с управлением, вылетел с кольцевой развязки и лег на газон
Вечером 26 мая водитель BMW в Гродно не справился с управлением и с кольцевой развязки вылетел на газон. Мужчина не пострадал.
У автомобиля сильные повреждения. Он лег на газон днищем, а колеса вывернулись в разные стороны.
Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства.
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