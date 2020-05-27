2020-05-27T10:50:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Водитель BMW в Гродно не справился с управлением, вылетел с кольцевой развязки и лег на газон

На кольцевой развязке машину занесло. Водитель не пострадал
ИННА КОРСАК
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Водитель в Гродно не справился с управлением и автомобиль вылетел на газон. Фото: newgrodno.byВодитель в Гродно не справился с управлением и автомобиль вылетел на газон. Фото: newgrodno.by
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Вечером 26 мая водитель BMW в Гродно не справился с управлением и с кольцевой развязки вылетел на газон. Мужчина не пострадал.

У автомобиля сильные повреждения. Он лег на газон днищем, а колеса вывернулись в разные стороны.

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства.

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