Реконструкции обороны Брестской крепости на рассвете 22 июня в этом году не будет

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- Мы очень сожалеем, но в это нелегкое время важно сохранить свое здоровье, - комментирует отмену реконструкции военно-исторический клуб «Гарнизон».

В Брестской крепости по давней традиции на рассвете 22 июня проводят митинг-реквием, а затем и реконструкцию первого боя Великой Отечественной войны в 1941-м. Обычно эти мероприятия собирали тысячи участников и зрителей. В этом году слет реконструкторов должен был стать уже 10-м, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Брестский горисполком принял решение отменить все массовые мероприятия в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны 22 июня. Ранее местные власти отказались от шествия и митинга в крепости на 9 Мая.

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