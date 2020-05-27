2020-05-27T11:29:57+03:00
Общество
КП Беларусь

Видеофакт. Слишком мило: Медик помог утке с утятами в Молодечно перейти проезжую часть

Медик контролировал, пока все неуклюжие утята не забрались на газон
ИННА КОРСАК
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Милое видео попало в сеть, где медик помогает утке с утятами перейти дорогу. Фото: kraj.byМилое видео попало в сеть, где медик помогает утке с утятами перейти дорогу. Фото: kraj.by
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В сети появилось видео, где врач в защитном костюме помогает утке с утятами перейти оживленную дорогу.

Мужчина наблюдал за ситуацией до тех пор, пока все неуклюжие маленькие утята не оказались на газоне и в безопасности.

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Миссия по спасению в Молодечно. Источник: ЧП Беларусь Будь в курсе!

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