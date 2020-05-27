Видеофакт. Слишком мило: Медик помог утке с утятами в Молодечно перейти проезжую часть

Милое видео попало в сеть, где медик помогает утке с утятами перейти дорогу. Фото: kraj.by

Медик контролировал, пока все неуклюжие утята не забрались на газон

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В сети появилось видео, где врач в защитном костюме помогает утке с утятами перейти оживленную дорогу.

Мужчина наблюдал за ситуацией до тех пор, пока все неуклюжие маленькие утята не оказались на газоне и в безопасности.

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