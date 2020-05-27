В Литве рассказали, на каких условиях белорусов могут впустить в страну во время пандемии коронавируса

Не исключено, что к паспорту с визой нужен будет еще и паспорт COVID-19. Фото: Оксана БРОВАЧ

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О том, на каких условиях Литва может впустить белорусов в страну, рассказал глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа профессор Саулюс Чаплинскас.

По его словам, эпидемиологи в этом году прогнозируют вторую волну заболеваемости коронавирусом COVID-19, но страна учится жить с этой проблемой и готова открывать границы с минимальными рисками для своих граждан. Пока границы открыты только со странами Балтии.

- Если говорить о Беларуси - все равно там есть важные экономические и человеческие связи. Почему бы не ввести паспорт или сертификат COVID-19? Хочешь проехать - проверься и покажи. Еще один вопрос - я думаю, что скоро настанет такое время, когда можно иметь на границе специальное оборудование, с помощью которого в течение 30 минут, прямо на месте, можно выполнить тест. Да, это стоит денег, но, может, сам человек был бы заинтересован заплатить, - говорит Саулюс Чаплинскас.

В последнее время в Литве фиксируют по 10 - 12 новых случаев заболевания в сутки, но карантин предлагается продлить на лето.