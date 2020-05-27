Мужчина в Калинковичском районе перебрал со спиртным и угрожал ружьем местным жителям

Мужчина в алкогольком опьянении угрожал ружьем местным жителям в калинковичском районе. Фото: УВД Гомельского облисполкома

У неработающего мужчины нашли дома незарегистрированное оружие. Все изъяли

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Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, житель Калинковичей в нетрезвом состоянии угрожал местным жителям ружьем.

«Сотрудники прибыли в деревню Шарейки оперативно. На месте был задержан 44-летний мужчина. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Как удалось выяснить сотрудникам, мужчина нигде не работает», - пояснили в УВД.

У безработного в доме нашли два пневматических пистолета и охотничье ружье. Оружие оказалось незарегистрированным. Специалисты все изъяли и отправили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело.

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