Житель Молодечно заявил об угоне машины, чтобы уйти от ГАИ, а накажут его за ложный донос

Изменить размер текста: A A

Ночью 1 мая 30-летний житель Молодечно позвонил в милицию и заявил, что ему угрожали ножом и угнали его «Мерседес». Милиция провела оперативно-разыскные мероприятия и нашла автомобиль на одной из улиц райцентра.

А потом выяснилось, что никакого угона и не было. На самом деле мужчина в ту ночь ездил по городу без прав. Его заметили сотрудники ГАИ. Хотели остановить, а водитель, зная, что придется платить штраф, решил уйти от них. Машину он бросил на улице, пришел домой - и позвонил в милицию сообщить об угоне.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 400 Уголовного кодекса за ложный донос, сопряженный с обвинением в тяжком преступлении. В Следственном комитете добавляют, что этот мужчина раньше был судим за угон и езду в пьяном виде. Сейчас ему грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.