Нацбанк: за прошлый год из оборота в Беларуси изъяли более 800 фальшивых купюр и монет

Чаще всего попадаются поддельные доллары, но бывают белрубли и даже сербские динары

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За прошедший 2019 год в банковской системе Беларуси были выявлены и изъяты свыше 800 поддельных дензнаков, сообщили в Нацбанке. Большинство фальшивок это бумажки - 806 банкнот, но попались также 6 поддельных монет.

- Более 40 процентов из числа фальшивых дензнаков - ненастоящие доллары США. Но встречается и другая недействительная валюта: рубли РФ, евро, белрубли и другие, - пояснили в пресс-службе главного финучреждения страны.

Интересно, что почти 45 процентов фальшивок гуляют в Минске, в областных городах этот показатель не такой значительный: всего 5 - 11 процентов от общего объема. Всего же за год фальшивки выявили в 67 населенных пунктах республики, а это значит, что поддельные купюры были обнаружены почти в каждом третьем городе и крупном поселке страны.

В процентном выражении в обиходе стало меньше поддельных долларов, а вот евро и белрублей - больше (Прим.: прирост на 19,7% и 13 штук соответственно).

Номинал поддельных долларов в основном - $100, но выявляются и 50, и 20, 10, 5 зеленых. А среди российских рублей купюры номиналом: пять, две, тысяча и пятьсот рублей.

- Среди интересных подделок евро попалась банкнота номиналом 200 евро. Это была частичная подделка, изготовленная из подлинной банкноты номиналом 200 сербских динаров, - уточнили в Нацбанке.

Как изготавливают фальшивки?

Например, на 20 рублевой фальшивке РБ была сделана имитация водяного знака белой краской. На многих других поддельных белрублях фальшивомонетчики даже не стали имитировать элементы защиты. Чаще всего поддельные банкноты печатают - офсетная или глубокая печать. А вот технологию репрографии на принтере мошенники использовали для подделки долларов, евро, китайских юаней, фунтов стерлингов, российских рублей.

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