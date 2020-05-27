Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 мая 2020 года: впервые за месяц число новых заболевших за сутки меньше 900, но общее количество стремится к 39 тысячам

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

Стало известно общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Беларуси на 27 мая. Такую статистику Минздрав Беларуси опубликовал в официальном Telegram-канале.

Так, за сутки Минздрав сообщил о новых 897 пациентах с подтвержденным ковидом. Таким образом, общее число инфицированных коронавирусом в Беларуси составило 38 тысяч 956 человек - близится к 39 тысячам заболевших.

- На среду, 27 мая, в Беларуси выздоровели и выписаны 15 тысяч 923 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом, - сообщили в Минздраве. От цифры за 26 мая это число отличается на 837 пациентов - именно столько человек за минувшие сутки были выписаны домой.

С начала пандемии Минздрав сообщает о 485 тысячах 534 проведенных тестах.

Что касается статистики смертности, то, по информации министерства, за минувшие сутки от коронавируса скончались еще 6 человек. Всего во время пандемии умерли 214 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере на номер +375 29 124-42-59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Беременная на поздних сроках 11 дней пролежала на ИВЛ, но выкарабкалась и родила здоровую девочку.

Минздрав рассказал, как в Минске спасали многодетную мать 8 детей (подробности).

Репортаж из санатория под Гомелем, где долечивают заболевших коронавирусом.

Медики говорят - последствия серьезные, особенно психологическая травма (подробности).