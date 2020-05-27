В Бресте парень брал телефоны в рассрочку на чужих людей - его обвиняют в мошенничестве

Ущерб оценен более чем в 10 тысяч рублей, большую часть обвиняемый возместил

Изменить размер текста: A A

Незатейливый способ заработать придумал 21-летний брестчанин. Он оформлял рассрочку на телефоны на чужих людей. Телефоны продавал, а рассрочку не выплачивал. Таким способом он обманул 13 человек,а ущерб оценили в 10 тысяч рублей. Около 7 тысяч рублей парень возместил.

Согласно материалам дела, легенда была такая. Парень говорил, что у него есть знакомые, которые хотят взять у мобильного оператора телефон в рассрочку, но магазин ее не одобряет. И просил чужих людей оформить рассрочку на себя. Взамен обещал выплачивать от 70 до 80 рублей в виде вознаграждения и погашать ежемесячные платежи, уточняет официальный представитель СК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Купленные таким способом смартфоны брестчанин продавал - и исчезал с радаров. Мобильные операторы стали рассылать письма с требованием погасить рассрочку, и люди начали обращаться в милицию.

В ходе расследования установлено таких 13 эпизодов. Действия парня квалифицированы, как мошенничество. Он находится под стражей. Известно, что ранее его неоднократно привлекали к уголовной ответственности. Теперь брестчанина ждет очередной суд.