2020-05-27T13:26:20+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бресте парень брал телефоны в рассрочку на чужих людей - его обвиняют в мошенничестве

Ущерб оценен более чем в 10 тысяч рублей, большую часть обвиняемый возместил
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В Бресте парень брал на подставных людей смартфоны в рассрочку.В Бресте парень брал на подставных людей смартфоны в рассрочку.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Незатейливый способ заработать придумал 21-летний брестчанин. Он оформлял рассрочку на телефоны на чужих людей. Телефоны продавал, а рассрочку не выплачивал. Таким способом он обманул 13 человек,а ущерб оценили в 10 тысяч рублей. Около 7 тысяч рублей парень возместил.

Согласно материалам дела, легенда была такая. Парень говорил, что у него есть знакомые, которые хотят взять у мобильного оператора телефон в рассрочку, но магазин ее не одобряет. И просил чужих людей оформить рассрочку на себя. Взамен обещал выплачивать от 70 до 80 рублей в виде вознаграждения и погашать ежемесячные платежи, уточняет официальный представитель СК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Купленные таким способом смартфоны брестчанин продавал - и исчезал с радаров. Мобильные операторы стали рассылать письма с требованием погасить рассрочку, и люди начали обращаться в милицию.

В ходе расследования установлено таких 13 эпизодов. Действия парня квалифицированы, как мошенничество. Он находится под стражей. Известно, что ранее его неоднократно привлекали к уголовной ответственности. Теперь брестчанина ждет очередной суд.

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