2020-05-27T14:34:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус не помешает! В сентябре все-таки отменят роуминг между Беларусью и Россией

В Минсвязи заявили, что пандемия на договоренности не повлияла
Надежда БУТОВИЧ
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Уже осенью белорусы смогут общаться с россиянами без роуминга. Фото: pixabay.com.Уже осенью белорусы смогут общаться с россиянами без роуминга. Фото: pixabay.com.
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Из-за пандемии коронавируса, закрытых границ или других изменений в экономике отменяться договоренности между Россией и Беларусью по связи не будут. Так, не изменятся сроки отмены роуминга между двумя странами, сообщила belta.by со ссылкой на Министерство связи и информатизации Беларуси.

- Дорожная карта об отмене роуминга между нашими странами была утверждена в декабре 2019 года. И на данный момент не планируется какое-либо изменение сроков установленных договоренностей, - пояснили в министерстве.

Таким образом, одномоментное вступление в силу всех трех этапов дорожной карты произойдет, если ничего не поменяется, уже в сентябре 2020 года. Согласно этапам дорожной карты, сначала будет установлена единая ставка международного интерконнекта для роуминга во взаиморасчетах белорусских и российских операторов связи. Затем операторы снизят межоператорский оптовый тариф на услуги звонки, смс и передачу данных. И на третьем этапе будет сформирован абонентский розничный тариф на услуги международного роуминга.

- После выполнения первого и второго этапов между операторами связи двух стран будет подписано 22 соглашения. На данный момент отмечается отставание от графика дорожной карты из-за неблагоприятной эпидобстановки. Так как часть компаний перевели сотрудников на удаленную работу, что затормаживает документооборот. Но в то же время ряд соглашений первого этапа уже подписаны или находятся в высшей степени согласования, - уточнили в Минсвязи.

Третий этап дорожной карты должен быть завершен в августе 2020 года.

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Не с первого раза, но Беларусь и Россия договорились об отмене роуминга между странами.

Хотя произойдет это не быстро - есть разногласия (подробности).

Уже в конце 2020 года может быть подписано соглашение об отмене роуминга между Беларусью и Евросоюзом.

Однако окончательно роуминг с ЕС будет отменен не раньше чем через два года после этого (подробности).

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