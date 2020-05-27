Виктор Бабарико заявил, что за три дня собрал более 35 тысяч подписей
Виктор Бабарико, бывший глава Белгазпромбанка, заявивший о намерении стать президентом, рассказал о сборе подписей.
- Силами нашей инициативной группы уже собрано более 35 000 подписей за три неполных дня и без серьезного подключения регионов! Это невероятно круто, но я верю, что мы можем больше! - написал Бабарико в Фейсбуке.
У Виктора Бабарико самая многочисленная после Александра Лукашенко инициативная группа. Кстати, за действующего президента Лукашенко уже собрали 200 000 подписей. Для регистрации кандидата в президенты нужно 100 тысяч подписей.
Сбор подписей будет продолжаться до 19 июня. В Беларуси, напомним, зарегистрировано 15 инициативных групп, но Олег Гайдукевич уже заявил о том, что снимается с выборов. Осталось 14 претендентов на то, чтобы стать кандидатами в президенты Беларуси.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Олег Гайдукевич: «Когда приносил документы в ЦИК, не знал, что буду сниматься с выборов»
О своем желании покинуть президентскую гонку политик заявил 26 мая (читать далее)
Сколько подписей за первые дни собрали претенденты на президентское кресло в Беларуси?
На пикетах собираются очереди из желающих оставить подпись (читать далее)
Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»