Виктор Бабарико заявил, что за три дня собрал более 35 тысяч подписей

Виктор Бабарико собрал 35 тысяч подписей из необходимых 100 тысяч. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси продолжается сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты

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Виктор Бабарико, бывший глава Белгазпромбанка, заявивший о намерении стать президентом, рассказал о сборе подписей.

- Силами нашей инициативной группы уже собрано более 35 000 подписей за три неполных дня и без серьезного подключения регионов! Это невероятно круто, но я верю, что мы можем больше! - написал Бабарико в Фейсбуке.

У Виктора Бабарико самая многочисленная после Александра Лукашенко инициативная группа. Кстати, за действующего президента Лукашенко уже собрали 200 000 подписей. Для регистрации кандидата в президенты нужно 100 тысяч подписей.

Сбор подписей будет продолжаться до 19 июня. В Беларуси, напомним, зарегистрировано 15 инициативных групп, но Олег Гайдукевич уже заявил о том, что снимается с выборов. Осталось 14 претендентов на то, чтобы стать кандидатами в президенты Беларуси.

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