Курс валют в Беларуси на 27 мая: белорусский рубль продолжает дешеветь

В цене на валютных торгах увеличились все три основные валюты

Изменить размер текста: A A

На сайте Белорусской валютно-фондовой бирже размеcтили информацию по итогам биржевых торгов инвалютами на 27 мая.

Очередные торги «уронили» курс белорусского рубля - нацвалюта снизилась в цене ко всем трем основным валютам в валютной корзине республики. Таким образом, на текущей неделе белрубль раз за разом продолжает дешеветь.

Детальнее сложившийся курс валют на 27 мая в Беларуси такой:

доллар вырос в цене на 0,0070 белрублей, и теперь стоимость зеленых составляет 2,4090 рубля;

европейская валюта приплюсовала к своей стоимости 0,0165 белрубля, что подняло стоимость одного евро до 2,6425 рубля РБ;

российский рубль также стал весомее, прибавив 0,0157 белрубля к стоимости, теперь за сто рублей России нужно заплатить 3,3935 белрубля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Если средние зарплаты в Беларуси упали, значит ли это наступление коронакризиса?

Экономические выводы по официальным данным Белстата (подробности).

В Нацбанке рассказали о фальшивых купюрах и банкнотах, изъятых из оборота.

Всего за 2019 год в банки попали более 800 фальшивок (подробности).