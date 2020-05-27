2020-05-27T14:36:55+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курс валют в Беларуси на 27 мая: белорусский рубль продолжает дешеветь

В цене на валютных торгах увеличились все три основные валюты
Надежда БУТОВИЧ
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Доллар, евро и рубль России увеличили стоимость.Доллар, евро и рубль России увеличили стоимость.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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На сайте Белорусской валютно-фондовой бирже размеcтили информацию по итогам биржевых торгов инвалютами на 27 мая.

Очередные торги «уронили» курс белорусского рубля - нацвалюта снизилась в цене ко всем трем основным валютам в валютной корзине республики. Таким образом, на текущей неделе белрубль раз за разом продолжает дешеветь.

Детальнее сложившийся курс валют на 27 мая в Беларуси такой:

доллар вырос в цене на 0,0070 белрублей, и теперь стоимость зеленых составляет 2,4090 рубля;

европейская валюта приплюсовала к своей стоимости 0,0165 белрубля, что подняло стоимость одного евро до 2,6425 рубля РБ;

российский рубль также стал весомее, прибавив 0,0157 белрубля к стоимости, теперь за сто рублей России нужно заплатить 3,3935 белрубля.

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