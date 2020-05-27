2020-05-27T14:38:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Соскучился по родне: на границе задержали белоруса, который шел пешком в Латвию

Пограничники выявили нарушителя в Браславском районе
Надежда БУТОВИЧ
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О подозрительном человеке пограничникам сообщили местные жители. Фото: Полоцкий пограничный отряд.О подозрительном человеке пограничникам сообщили местные жители. Фото: Полоцкий пограничный отряд.
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Инцидент произошел на Браславщине во вторник, 26 мая. Пограничникам о подозрительном пешеходе сообщили местные жители приграничья. Выехавшая на место тревожная группа от пограничной заставы «Урбаны» оперативно задержала нарушителя. Подробности пресс-служба Полоцкого пограничного отряда рассказала на своей странице в ВКонтакте.

- Подозрительным гражданином оказался 55-летний гродненец. Мужчина признался в своем намерении пересечь белорусско-латвийскую госграницу. Для этого он собирался обойти стороной пункт пропуска и выйти на латвийской стороне. Свои действия объяснил тем, что шел в гости к родственникам, по которым соскучился за время карантина, - пояснили в погранотряде.

Задержанного мужчину привлекли к административной ответственности. Уточняется, что ранее нарушитель был уже неоднократно судим.

Всего на участке полоцких пограничников с января 2020 года было поймано 7 нарушителей госграницы.

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Пограничникам выпивший нарушитель рассказал, что просто потерял ориентацию, катаясь на джипе по лесным тропам (подробности).

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