В учебную программу на 2020/2021 годы возвращается черчение

По новой программе в 2020/2021 учебном году будут учиться 10-е классы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Его будут проходить в 10-х классах

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Министерство образования приняло типовой учебный план на новый учебный год для учреждений общего среднего образования. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Изменения в программе в сравнении с прошлым учебным годом будут незначительными, говорят в Министерстве образования. Касаются они в основном учебного плана для 10-х классов.

Так, начиная с 2020/2021 учебного года предмет «Черчение» будет изучаться в 10-м классе.

В прошлом году географию Беларуси перенесли в 9-й класс, поэтому 10-м классам в новом учебном году оставили 1 час географии.

Также в 10 - 11-х классах будет 1 час в неделю информатики для всех и 3 часа в неделю - для тех, кто изучает предмет на повышенном уровне.