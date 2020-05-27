2020-05-27T15:46:10+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

В Беларуси на миллион населения - 4122 человека заболели коронавирусом: мы обогнали Италию, Швецию и соседнюю Россию

А в мире страна на 18-м месте по количеству всех заболевших
Надежда БУТОВИЧ
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В Беларуси высокий показатель заболевших на миллион человек.В Беларуси высокий показатель заболевших на миллион человек.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Всего за два дня Беларусь по заболеваемости коронавирусом поднялась в рейтинге более чем на десять позиций. Не так давно «Комсомолка» сообщала о том, что наша страна находится в топ-25 стран с высоким уровнем COVID-19, согласно сводному рейтингу по данным ВОЗ на ресурсе worlometers.info. Но в на 27 мая данные обновились, и Беларусь поднялась еще выше.

Так, с 4122 заболевшими на миллион населения наша республика поднялась на 16-ю позицию в мире (Прим.: 10-ю в Европе), опередив соседние Россию, Украину, Латвию, Литву и Польшу. По этому показателю наша страна наступает на пятки Гибралтару, Бельгии, Ирландии и США, в которых показатель заболевших на миллион граждан составляет 4660, 4971, 5015 и 5217 соответственно.

Что касается мирового рейтинга по общей цифре заболеваемости, то и здесь Беларусь поднялась выше. И это уже не 23-е, как двое суток назад, а 18-е место в мире (Прим.: 9-е в Европе) по общему количеству подтвержденных тестов на COVID-19. Ближайшие соседи в этом показателе у Беларуси: Нидерланды (45578 инфицированных) и Катар (48947 заболевших).

Напомним, на 27 мая в Беларуси зарегистрировано 38 тысяч 956 пациентов с коронавирусом за все время пандемии. И только к концу мая, впервые за месяц, в этот день число новых случаев стало меньше 900.

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