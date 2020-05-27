Подросток из Малориты взломал аккаунт лицеистки из Бреста и просил выкуп за интимные фото

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Фигурантом уголовного дела о вымогательстве стал 16-летний подросток из Малоритского района. Как выяснила милиция, он взломал аккаунт 17-летней брестчанки и за фотографии, которые там нашел, требовал 25 рублей - иначе он грозился их опубликовать. А это были снимки из личной переписки девушки с ее молодым человеком, и среди них были весьма пикантные.

- Парень пояснил, что несанкционированный доступ к странице получил еще в прошлом году и тогда же скачал фотографии из ее переписки. Изображения парень до недавнего времени хранил у себя, - комментируют в отделе по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Брестского облисполкома.

Девушке парень прислал номер своей банковской карты, но та деньги переводить не стала - обратилась в милицию.

Как оказалось, на такой сомнительный способ заработать подростка толкнуло увлечение онлайн-играми. Ему не хватало денег для того, чтобы продолжить игру.