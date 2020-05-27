2020-05-27T15:33:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске мужчина разбил окна топором и, угрожая гранатой, взял в заложники свою маленькую дочь

В МВД опубликовали кадры задержания и рассказали подробности [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Минчанин угрожал, что взорвет гранату, если в квартиру зайдет милиция. Фото: стоп-кадр | видео МВД.Минчанин угрожал, что взорвет гранату, если в квартиру зайдет милиция. Фото: стоп-кадр | видео МВД.
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ЧП с захватом заложников произошло в Минске в среду, 27 мая. Рано утром, примерно в 09.00 часов, в милицию позвонила жительница многоэтажки на улице Кольцова. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина топором разбил окна в доме, ведет себя неадекватно – на место оперативно выехала группа захвата. Подробности задержания и видео опубликовала пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале.

- На месте выяснилось, что подозреваемый заперся в квартире на третьем этаже этого многоквартирного дома. Из-за двери он прокричал, что в доме с ним малолетняя дочка и, если правоохранители попытаются проникнуть в квартиру, он взорвет гранату, - рассказали в пресс-службе.

С помощью топора пьяный мужчина разбил окна на первом этаже многоэтажки. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

С помощью топора пьяный мужчина разбил окна на первом этаже многоэтажки. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

Задержать «террориста» удалось при силовой поддержке бойцов ОМОНа.

- На момент задержания 47-летний минчанин был пьяным, ему одели наручники и доставили в ИВС. Жизни или здоровью девочки ничего не угрожает. Идет дальнейшее разбирательство, - добавили в МВД.

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