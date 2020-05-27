С 1 июня Минэнерго поднимает тарифы на электричество

С 1 июня будут платить дороже те, у кого дома электрообогрев. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Как и планировалось до коронавируса, некоторые тарифы в Беларуси вырастут

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Напомним, о планируемых плановых повышениях некоторых тарифов на электроэнергию и об отмене дифференцированных тарифов Минэнерго сообщал еще в конце 2019 года.

И вот стало уже точно известно, что из-за сложившейся эпидобстановки отмены повышения цен на электричество не произойдет. На сайте Минэнерго опубликовали полную сводную таблицу новых тарифов, которые будут применяться для расчета уже с 1 июня 2020 года.

Так, с первого дня лета платить больше будет тот, кто отапливает дом электроэнергией (независимо - частный это дом или квартира в многоэтажке). Но для жилья на электрообогреве можно будет выбрать один из трех тарифов: одноставочный (отопление и все другие нужды), дифференцированный (разделенный на два периода по времени) и третий, с отдельным счетчиком под отопление.

Стоимость каждого из названных тарифов будет отличаться. Так, по одноставочному тарифу с 1 июня нужно будет платить 0,0834 белрубля за 1 киловатт-час.

По дифференцированному тарифу, применимому и к отоплению, и обогреву воды, и готовке, стоимость киловатт-часа с 1 июня составит 0,0584 в период минимальных нагрузок и 0,1084 в остальное время.

При установке второго счетчика - отдельного для отопительных приборов, есть возможность применения третьего тарифа по оплате услуг по предоставлению электроэнергии. Стоимость тепла с отдельным счетчиком с 1 июня поднимется до 0,0374 белрубля за киловатт-час. Всю остальную электроэнергию (Прим.: набежавшие киловатты с другого счетчика) необходимо будет оплачивать по одному из существующих тарифов, по объему или времени потребления.

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