Из Беларуси в Литву в цистерне с рапсовым маслом пытались вывезти 15 тысяч пачек сигарет

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Попытку незаконного перемещения через границу крупной партии сигарет пресекли гродненские таможенники. Товар везли в железнодорожной цистерне, заполненной рапсовым маслом.

Грузовой состав со сборным грузом ехал в Литву. Таможенники, когда проводили контроль, заметили, что пломба не соответствует наложенной отправителем груза. Углубленный досмотр показал, что в цистерне с маслом плавают сигареты. Они были обернуты в пленку и замотаны скотчем. Всего 15 тысяч пачек. Товар оценили в 16,5 тысячи рублей.

Гродненская региональная таможня составила административные материалы по факту незаконного перемещения товара через границу с сокрытием от таможенного контроля. Проверка продолжается.