2020-05-27T17:39:58+03:00
Политика
КП Беларусь

Лавров и Макей обсудили выход США из Договора по открытому небу и похвалили друг друга за борьбу с коронавирусом

Подробности телефонного разговора сообщили пресс-службы дипведомтсв
Надежда БУТОВИЧ
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Несмотря на то, что границы между странами еще не открыты, главы дипведомств договорились о двусторонних контактах. Фото: архив МИД БеларусиНесмотря на то, что границы между странами еще не открыты, главы дипведомств договорились о двусторонних контактах. Фото: архив МИД Беларуси
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В среду, 27 мая, по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор главы МИДа Беларуси Владимира Макея и его российского коллеги Сергея Лаврова. Такую информацию пресс-служба белорусского дипведомства опубликовала на странице в Facebook.

По информации белорусской стороны, разговор двух глав внешнеполитических ведомств шел о трудностях и взаимной поддержке в вопросах возвращения граждан обоих государств на родину из-за закрытых во время пандемии госграниц. Также обсуждалось сотрудничество Беларуси и России, устанавливался график контактов, взаимосотрудничество в сфере региональной и международной безопасности.

В пресс-службе МИДа России рассказали и еще об одном вопросе, который Макей и Лавров обсудили по телефону: это предполагаемые сложности и последствия, связанные с выходом США из Договора по открытому небу. «Главы дипведомств пришли к договоренности о необходимости тесного взаимодействия по данной проблематике, так как Россия и Беларусь в Договоре составляют одну группу государств-участников. А следовательно, должны исходить из приоритетности задач по обеспечению безопасности двух стран и Союзного государства», - уточнили в российском дипведомтсве.

Также министры обсудили тему борьбы с распространением коронавируса: с обоих сторон дана позитивная оценка преодолению последствий пандемии и противодействию распространения COVID-19.

В завершение беседы главы МИД обсудили подготовку совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств России и Беларуси.

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