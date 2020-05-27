Уже точно визы будут по 35 евро: Совет ЕС утвердил соглашение с Беларусью об упрощении визового режима

Изменить размер текста: A A

Шенгенвизы за 35 евро белорусы смогут получить не раньше июля. Но все же смогут! Евросоюз утвердил соглашения с Беларусью.

- Сегодня Совет ЕС одобрил решение о заключении соглашения об упрощении визового режима и соглашения о реадмиссии с Беларусью, - цитирует ТАСС заявление Совета ЕС, которое официальный Брюссель распространил 27 мая.

Раньше соглашения утвердил Европарламент. Остался последний шаг - обмен ратификационными грамотами. Как ожидается, соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после этой процедуры. Ранее называлась дата 1 июня, но теперь сроки сдвигаются на июль.

По условиям соглашений, шенгенская виза подешевеет для белорусов до 35 евро. Также сократятся сроки рассмотрения визовых заявлений до 10 дней, а список категорий граждан, которые могут рассчитывать на бесплатную визу, расширится.

Белорусская виза для граждан стран Евросоюза также будет стоить 35 евро.

Соглашение о реадмиссии подразумевает, что и Беларусь, и ЕС будут принимать своих граждан, которых высылают из других стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Шенген за два дня и бесплатные визы: Беларусь ратифицировала соглашение с ЕС. Что и когда нам это даст?

Кто сможет рассчитывать на бесплатные визы (читать далее)