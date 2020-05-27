Месть или прикол? Машину на парковке «Короны» замотали в пленку и расписали краской

Фотофакт: машину на парковке «Короны» замотали в пленку и расписали краской. Фото: Сергей ШКЛОВСКИЙ.

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27 мая на парковке столичного гипермаркета «Корона», что на Корженевского, появился необычный автомобиль. Он замотан упаковочной стрейч-пленкой. А сверху - надписи: «Стиль утиль», «А теперь открой сука», «Ребрендинг», «20 китайские воссены» - судя по всему, имеются ввиду китайские 20-дюймовые колесные диски Vossen. Была ли это чья-то месть, или это просто такой прикол - непонятно.