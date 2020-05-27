2020-05-27T18:14:17+03:00
Общество
КП Беларусь

В секонд-хендах запретят продавать новые вещи? Постановление МАРТ вынесли на общественое обсуждение

«Это не новый товарооборот. Это перераспределение. Он просто уходит из стационарных магазинов в онлайн», – объяснил министр Владимир Колтович
Сергей Диндиков
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Сейчас ведется обсуждение, нужны ли секонд-хенды и дискаунтеры вообщеСейчас ведется обсуждение, нужны ли секонд-хенды и дискаунтеры вообщеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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МАРТ подготовило постановление, исходя из которого тем магазинам, которые продают товары бывшие в употреблении запретят продавать новые товары. В своём сообщении журналистам глава министерства антимонопольного регулирования и торговли. Этот документ вынесли на общественное обсуждение, сообщает источник.

Сейчас ведется обсуждение, нужны ли секонд-хенды и дискаунтеры вообще. Ассоциация розничных сетей обратилась с жалобой на дискаунтеры в МАРТ. Там указано что есть нарушения законодательства о добросовестной конкуренции. Сейчас проводится проверка. Средняя торговая надбавка у дискаунтеров составляет 15%. Эти магазины выполняют свою роль. Они давят на рынок и не позволяют монополистам повышать цены. Другой вопрос, что нужно соблюдать определённые правила.

В своём комментарии министр торговли отметил, что главная задача постановления – обеспечение конкуренции. Те, кто занимается онлайн-торговлей, сегодня в выигрыше. Это видно по приросту товарооборота. Он считает, что эта ситуация не изменится после той, которую мы как у нас в стране, так и в мире имеем с коронавирусом. Наоборот, она получит развитие. Надо понимать, что это не новый товарооборот. Это перераспределение. Он просто уходит из стационарных магазинов в онлайн. В этой связи наша задача — обеспечить конкуренцию на данном рынке. Нельзя, чтобы его захватили один-два монополиста, которые бы давили на цены, предлагая покупателю большие.

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