В Мозырском районе на заводе рабочего насмерть ударило током

На заводе под Мозырем током убило рабочего. Фото: СК

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ЧП произошло в Мозырском районе 26 мая вечером на асфальтобетонном заводе. На территории завода 52-летний электрогазосварщик готовился к ремонтным работам. В момент, когда он подключал сварочный аппарат к сети, его ударило током. Мужчина умер на месте.

По предварительным выводам экспертов, смерть наступила из-за остановки сердца от поражения электрическим током, сообщают в Следственном комитете.

Следователи поэтому факту проводят проверку. Опрошены работники и администрация завода, изъята документация по технике безопасности и охране труда.