Мамам нельзя – пустят только абитуриентов: как будут подавать документы в вузы в 2020 году

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В программе «В обстановке мира» канала СТВ обсудили вступительную кампанию. Так, на примере Белорусского государственного университета физической культуры пояснили, как будет организована подача документов онлайн.

Главное отличие – абитуриенты смогут предварительно подать документы через интернет. В личном кабинете на сайте вуза надо будет заполнить форму с необходимыми данными и приложить копии ряда бумаг. А после обработки документов абитуриент получит возможность выбрать день и время в электронной очереди, чтобы посетить приемную комиссию лично.

– Это отдельный вход, который будет направлен только на приемную кампанию 2020 года, - рассказала о противоэпидемиологических мерах Анастасия Шигаева, ответственный секретарь приёмной комиссии Университета физкультуры. - Члены приемной комиссии тоже будут в средствах личной защиты. Абитуриенту будут представлены все эти меры, чтобы у них была безопасная дистанция социальная – будет соблюдаться. У нас университетский городок позволяет сделать эту безопасную дистанцию в очереди, которая в любом случае будет.

По словам Шигаевой, главная задача – сократить время нахождения поступающего в приемной комиссии.

- Технически запускать абитуриентов будут без сопровождающих, например, чтобы ускорить время подачи. Документы, которые можно дозаполнить либо подписать дома, они будут выданы абитуриенту на руки, чтобы его ограничить пребывание конкретно в обработке документов.