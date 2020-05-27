Шанс перебросить документы в последний день будет: как поступят с абитуриентами-2020, которые тянут с выбором?

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В программе «В обстановке мира» канала СТВ обсудили вступительную кампанию. Напомним, в этом году абитуриенты смогут подать предварительно документы через интернет. Там же они получат свой номер электронной очереди, чтобы позже посетить приемную комиссию лично. Главная задача для приемных комиссий – сократить время нахождения поступающего в приемной комиссии.

На примере Белорусского государственного университета физической культуры пояснили, как будет организована работа с абитуриентами, если они подали документы на одну специальность, а потом, поняв условия конкурса, решили изменить решение. Не образуется ли многолюдная очередь из таких ребят, которые в азарте позабудут о противоэпидемиологических мерах, дистанцировании, масках?

- Желание абитуриентов в последний день донести, поменять свое мнение, перебросить на другую специальность нигде не уйдет. Он, конечно, лично должен подать это заявление, - рассказала Анастасия Шигаева, ответственный секретарь приемной комиссии Университета физкультуры. - У нас хорошая обстановка тем, что наш университетский городок позволяет это сделать – есть размещение, внутренние корпуса, еще есть стадион, который позволит, не создавая массовость, это все осуществить.