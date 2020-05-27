2020-05-27T18:46:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Гомельчанин привёз с вахты крупную партию героина

Сотрудники по наркоконтролю задержали его в Минске
Сергей Диндиков
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После исследования экспертами ГКСЭ изъятого вещества, они установили, что это героин. Фото: t.me/pressmvdПосле исследования экспертами ГКСЭ изъятого вещества, они установили, что это героин. Фото: t.me/pressmvd
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43-летний гомельчанин работал строителем вахтовым методом в Москве. Заодно и покупал там наркотики для продажи уже у нас. В столице Беларуси реализовывал их «на руки» знакомым и друзьям. Благодаря служебной собаке на квартире дилера было обнаружено более 52 граммов порошкообразного вещества. После исследования экспертами ГКСЭ изъятого вещества, они установили, что это героин, сообщили в МВД.

Помимо продажи, строитель использовал героин как средство оплаты. Около 1 грамма героина было обнаружено в кармане хозяина квартиры. За проживание тот расплатился наркотиком.

Ранее наркодилер уже был судим, всё за тот же сбыт наркотических веществ. Сейчас против его вновь возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают возможных покупателей героина и личность продавца оптовых партий.

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Гомельчанин привёз с вахты крупную партию героина
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