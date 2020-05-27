Видеофакт! Легковушка врезалась в трамвай в Минске

Сейчас здесь движение транспорта восстановлено. Фото: t.me/gaiminsk

В настоящее время движение транспорта на участке восстановлено

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Как сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД г. Минска Татьяна Сподабаева, легковое авто «Kia» ехало по Первомайской. Но когда машина разворачивалась, то водитель не уступил дорогу попутному трамваю. С травмами его доставили в больницу.

В ГАИ напомнили: перед поворотом налево или разворотом вне перекрестка водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам и попутному трамваю.

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