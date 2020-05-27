2020-05-27T19:39:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт! Легковушка врезалась в трамвай в Минске

В настоящее время движение транспорта на участке восстановлено
Сергей Диндиков
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Сейчас здесь движение транспорта восстановлено. Фото: t.me/gaiminskСейчас здесь движение транспорта восстановлено. Фото: t.me/gaiminsk
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Как сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД г. Минска Татьяна Сподабаева, легковое авто «Kia» ехало по Первомайской. Но когда машина разворачивалась, то водитель не уступил дорогу попутному трамваю. С травмами его доставили в больницу.

В ГАИ напомнили: перед поворотом налево или разворотом вне перекрестка водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам и попутному трамваю.

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Водитель не уступил дорогу попутному трамваю.Источник: телеграм / gaiminsk

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