Беларусь и Венгрия хотят расширить сотрудничество в сфере здравоохранения

Особый акцент был сделан на расширение сотрудничества в сфере здравоохранения, гуманитарной деятельности, по линии региональных связей. Фото: mfa.gov.by

Эти и другие вопросы обсудили на 10 заседании Белорусско-Венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое впервые прошло в формате видеоконференции

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На заседании были рассмотрены вопросы сельского хозяйства, торговли, туризма, фармацевтики, образования, науки, энергетики, области транспорта, сообщают в МИДе.

Заместитель Министра иностранных дел Олег Кравченко и государственный секретарь по делам гражданской разведки Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Тамаш Варга особый акцент сделали на расширение сотрудничества в сфере здравоохранения, гуманитарной деятельности, по линии региональных связей.

Нужно, также отметить, что в 2019 году был увеличен товарооборот между нашими странами в 1,3 раза. Это $253,7 млн. Экспорт – в 1,67 раза – это $130.6 млн, импорт – на 5,8% $123 млн.

С января по март 2020 года товарооборот составляет $51 млн. Это 94,2% за тот же период прошлого года, экспорт – $23,8 млн, это 103,6%, импорт – $27,1 млн, что составляет 87,3%.

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Про условия, на которых туристы смогут приезжать в страну, пока никакой информации нет (подробности).

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