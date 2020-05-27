Беларусь и Венгрия хотят расширить сотрудничество в сфере здравоохранения
На заседании были рассмотрены вопросы сельского хозяйства, торговли, туризма, фармацевтики, образования, науки, энергетики, области транспорта, сообщают в МИДе.
Заместитель Министра иностранных дел Олег Кравченко и государственный секретарь по делам гражданской разведки Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Тамаш Варга особый акцент сделали на расширение сотрудничества в сфере здравоохранения, гуманитарной деятельности, по линии региональных связей.
Нужно, также отметить, что в 2019 году был увеличен товарооборот между нашими странами в 1,3 раза. Это $253,7 млн. Экспорт – в 1,67 раза – это $130.6 млн, импорт – на 5,8% $123 млн.
С января по март 2020 года товарооборот составляет $51 млн. Это 94,2% за тот же период прошлого года, экспорт – $23,8 млн, это 103,6%, импорт – $27,1 млн, что составляет 87,3%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
С 1 июля Турция возобновляет авиасообщение с Беларусью
Про условия, на которых туристы смогут приезжать в страну, пока никакой информации нет (подробности).
В Литве рассказали, на каких условиях белорусов могут впустить в страну во время пандемии коронавируса
Страна готовится ко второй волне заболеваний, но готова открывать границы (подробности).