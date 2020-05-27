В Минске с 1 июня возобновит работу Визовый центр Великобритании. Из-за пандемии коронавируса посетители должны быть в масках

Въезжать в Великобритании нужно будет по новым правилам

А с 27 мая уже доступна запись на подачу документов

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С 1 июня возобновляет работу Визовый центр Великобритании. Возобновление услуг будет проходить поэтапно, сообщается на сайте центра. Из-за пандемии коронавируса посетители обязательно должны будут быть в масках. Кроме этого – соблюдение правила обязательного социального дистанцирования.

Изменились часы работы центра. Заявителей будут обслуживать два дня в неделю: в понедельник и четверг.

Напомнили в центре и о том, что с 8 июня въезжать в Великобритании нужно будет по новым правилам.

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