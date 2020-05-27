Коронавирус в Ивье: введён обязательный масочный режим

В Ивьевском районе утвержден план дополнительных мероприятий по минимизации риска завоза и распространения COVID-19 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первый случай Covid-19 здесь был зафиксирован 30 марта

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Первым районом Гродненской области, где ввели обязательный масочный режим в общественных местах, стало Ивье. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу врачи-гигиенисты ввели новые правила. Как информирует местный центр гигиены и эпидемиологии на страницах местной газеты Iўеўскі край, в план дополнительных мероприятий по минимизации распространения COVID-19 включили обязательное использование маски в общественных местах.

Теперь населению нужно соблюдать обязательный масочный режим. Помимо этого, в торговых залах магазинов, в кафе, ресторанах, аптеках, банках, на почте и в других общественных местах должно находиться ограниченное количество людей. Обслуживать посетителей без масок, руководителям местных предприятий запрещено.

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