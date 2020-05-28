В аптеках Гомеля снова не хватает масок из спанбонда Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

А респираторы есть только в трех аптеках Беларуси, две из них - в деревнях

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Уже как минимум неделю в аптеках в центре Гомеля почти невозможно найти одноразовые медицинские маски из нетканых материалов. Аптеки предлагают марлевые и хлопковые маски, но, как известно, лучше всего защищают именно маски из спанбонда. В аптеках - как государственных, так и коммерческих, отвечают, что не знают, когда нетканые маски снова поступят в продажу.

Судя по онлайн-каталогам, небольшие запасы спанбондовых масок остались лишь в нескольких аптеках, в основном, - на периферии города.

Давно исчезли из продажи в Гомеле и маски-респираторы. А непосредственно респираторов нет в аптеках по всей Беларуси. Единственный вид респиратора - «лепесток» - есть в наличии только в трех аптеках страны: в двух деревнях в Могилевской и в Брестской областях, а также в Лунинце. Цена за одну штуку - около 10 рублей.

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