Автомобиль в Минске сбил семилетнего ребенка во дворе жилого дома. Он в больнице
В телеграм-канале ГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что вечером 27 мая в одном из дворов Минска автомобиль сбил семилетнего ребенка.
«Сотрудникам удалось установить, что водитель автомобиля Nissan двигался по ул. Козыревской. В этот момент семилетний ребенок переходил дорогу во дворе. Автомобиль совершил наезд. В результате происшествия у мальчика травмирована нога. Его доставили в больницу», - отметила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелина Волосарь.
Сотрудники выясняют детали произошедшего.
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