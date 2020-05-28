Автомобиль в Минске сбил семилетнего ребенка во дворе жилого дома. Он в больнице

Семилетнего ребенка в Минске сбил автомобль во дворе жилого дома. Фото: Телеграм-канал СК

Мальчик переходил дорогу. В это время машина совершила наезд

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В телеграм-канале ГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что вечером 27 мая в одном из дворов Минска автомобиль сбил семилетнего ребенка.

«Сотрудникам удалось установить, что водитель автомобиля Nissan двигался по ул. Козыревской. В этот момент семилетний ребенок переходил дорогу во дворе. Автомобиль совершил наезд. В результате происшествия у мальчика травмирована нога. Его доставили в больницу», - отметила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелина Волосарь.

Сотрудники выясняют детали произошедшего.

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