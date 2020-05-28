2020-05-28T08:09:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Женщина украла у своей соседки в Витебске несколько пар сережек. Сумма ущерба - около 1300 белорусских рублей

Среди украшений были семь золотых пар сережек и одна серебряная. Женщина сдала все в ломбард
ИННА КОРСАК
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Женщина украла у своей соседки ювелирные уркашения на сумму около 1300 белорусских рублей. Фото: belta.byЖенщина украла у своей соседки ювелирные уркашения на сумму около 1300 белорусских рублей. Фото: belta.by
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В УВД Витебского облисполкома сообщили, что женщина украла у своей соседки украшения на сумму 1300 белорусских рублей.

«Сотрудникам удалось выяснить, что женщины на кухне распивали спиртные напитки. Во время разговора хозяйка квартиры решила похвастаться удачным окрашиванием волос своей дочери и провела свою гостью в соседнюю комнату. Пока хозяйка отвлеклась на дочь и ее цвет волос, женщина с полки похитила украшения. Сумма похищенного составила около 1300 белорусских рублей», - пояснили в УВД Витебского облисполкома.

Потерпевшая лишь утром заметила, что украшений нет. Она обратилась в милицию.

Сотрудникам быстро удалось вычислить воровку. Женщина созналась в содеянном. Но оказалось, что она уже успела сдать украшения в ломбард. Ей пришлось их выкупить. Сотрудники изъяли все ювелирные изделия. Но одна сережка потерялась.

Возбуждено уголовное дело.

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Женщина украла у своей соседки в Витебске несколько пар сережек. Сумма ущерба - около 1300 белорусских рублей
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