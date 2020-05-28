Рыбак незаконно ловил рыбу в Гомельской области, а в это время его фотографировали инспекторы

Рыбаку в Октябрьском районе во время незаконной ловли рыби, инспекторы устроили целую фотосессию. Фото: ranak.me

Мужчине из октябрьского района грозит большой штраф. Или даже лишение свободы

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Как сообщили в издании «Ранак», мужчина незаконно ловил рыбу в Октябрьском районе, а в это время инспекторы охраны животного и растительного мира провели ему целую фотосессию.

Улов у рыбака оказался очень маленьким. В его сети попался лишь один язь.

Сотрудникам удалось узнать, что у мужчины была неснятая судимость. Рыбаку теперь может грозить не только штраф, но и лишение свободы.

Возбуждено уголовное дело.

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