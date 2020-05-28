2020-05-28T10:30:47+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске водитель не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в светофор

Мужчина был в нетрезвом состоянии. Он не пострадал
ИННА КОРСАК
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мужчина в нетрезвом состоянии не справился с управлением, въехал на бордюрный камень и врезался в светофор. Фото: телеграм-канал ГАИ ГУВД Мингорисполкомамужчина в нетрезвом состоянии не справился с управлением, въехал на бордюрный камень и врезался в светофор. Фото: телеграм-канал ГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В телеграм-канале ГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что 27 мая водитель в Минске не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень и въехал в светофор.

«Мужчина 59 лет двигался на автомобиле «Фольксваген Гольф» по ул. Голубева в направлении проспекта Газеты «Звезда». Водитель не справился с управлением. Он находился за рулем в нетрезвом состоянии», - отметила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД г. Минска Любовь Трепашко.

Водитель не пострадал.

При медицинском освидетельствовании в крови мужчины содержалось 2,59 промилле алкоголя.

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